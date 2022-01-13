Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных прошедшим вакцинацию от коронавируса

Профсоюзы предложили уточнить источники оплаты выходных прошедшим вакцинацию от коронавируса
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Профсоюзы предложили уточнить источники финансирования оплаты выходных тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Такую идею предложили рассмотреть вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

В заявлении профсоюзов отмечается, что у ряда организаций возникают вопросы по порядку оплаты вакцинированным пропущенных рабочих дней, учитывая то, что аспекты такого финансирования не регулируются рекомендациями.

«К сожалению, вопросы, связанные с финансированием и определением порядка предоставления дополнительных оплачиваемых дней согласно рекомендациям РТК, с учетом их рекомендательного характера, остаются неурегулированными. В связи с этим необходимо разработать и принять финансово-распорядительные документы, устанавливающие источники (статьи) оплаты дополнительных дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также иных расходов, связанных с выполнением рекомендаций РТК», — говорится в документе, опубликованном на сайте Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор медицинских наук заявил, что антитела после болезни или вакцинации могут не выработаться не только у тех, кто переболел в легкой форме, но также у тяжело переболевших. Это объясняется тем, что иммунитет подавляется специфическими иммуносупрессивными лекарствами.

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