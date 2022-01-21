На капремонт учреждений культуры в Петербурге выделили более 9 млрд рублей

На капремонт учреждений культуры в Петербурге выделили более 9 млрд рублей
Капремонт наружного освещения на Чкаловском проспекте. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

На капремонт учреждений культуры Петербург выделил более 9 млрд рублей. В ближайшие два года планируется провести реставрацию театров и филармонии.

По данным городской администрации, в этом году начнутся работы по реконструкции «Мюзик-Холла», ремонта театров «Мимигранты», «Кукольного театра сказки» и Филармонии для детей и молодежи.

Кроме того, планируется развивать творческий кластер «Открытая сцена».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в связи с исторической значимостью и сложностью конструкций здания ремонтные работы решили провести поэтапно. На первом этапе отреставрируют историческую часть театра — Ротонду, где сейчас расположен репетиционный зал

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