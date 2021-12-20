В Театре балета имени Якобсона начался капремонт

Ремонт в Театре балета имени Якобсона начался с Ротонды. Фото: комитет по культуре Петербурга

Ремонт в Театре балета имени Якобсона начался с Ротонды. Фото: комитет по культуре Петербурга

Начался первый этап капитального ремонта Театра балета имени Леонида Якобсона, расположенного на улице Маяковского в Петербурге.

Как сообщили в комитете по культуре, в связи с исторической значимостью и сложностью конструкций здания ремонтные работы решили провести поэтапно. На первом этапе отреставрируют историческую часть театра — Ротонду, где сейчас расположен репетиционный зал.

В последние годы Ротонда стала известной репетиционной базой для постановок театра и независимых творческих проектов. Здесь французский хореограф и танцовщик Жан-Гийом Бар создал свою версию «Спящей красавицы», а аргентинский хореограф Иньяки Урлезага готовил премьеру балета «Пиковая дама».

Необходимые разрешения для проведения работ в здании Ротонды уже получены. Согласно плану, первый этап капремонта завершится в декабре 2022 года. Работы обойдутся в 39,9 миллиона рублей. Рабочим предстоит усилить фундамент здания, провести гидроизоляцию, отремонтировать балетный пол и отреставрировать кровлю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Зодчего Росси завершили реставрацию фасадов здания Министерства и Дирекции.