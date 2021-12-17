На улице Зодчего Росси завершили реставрацию фасадов здания Министерства и Дирекции

В Санкт-Петербурге закончили реставрацию зданий Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров, где расположена Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой.

Ремонтные работы шли над фасадами. Оба здании входят в состав памятника федерального значения «Ансамбль улицы Зодчего Росси», отмечают в пресс-службе Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цвет фасада Зимнего дворца в Северной столице в процессе реставрации может стать более пастельным.