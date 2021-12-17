На улице Зодчего Росси завершили реставрацию фасадов здания Министерства и Дирекции

На улице Зодчего Росси завершили реставрацию фасадов здания Министерства и Дирекции
На улице Зодчего Росси завершили реставрацию фасадов здания Министерства и Дирекции. Фото: пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге закончили реставрацию зданий Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров, где расположена Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой.

Ремонтные работы шли над фасадами. Оба здании входят в состав памятника федерального значения «Ансамбль улицы Зодчего Росси», отмечают в пресс-службе Смольного.

На реставрацию было выделено более 240 млн рублей, а работы проводились в рамках программы КГИОП. В ходе реставрации были устранены трещины и следы многочисленных протечек, сколы на известковом цоколе, а также отреставрирован штукатурный слой в местах обнажения кирпичной кладки.

Реставрационные работы проводились поэтапно с 2018 года. На комплекс работ по 2020 год было выделено 44 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цвет фасада Зимнего дворца в Северной столице в процессе реставрации может стать более пастельным.

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