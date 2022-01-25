В Смольном соборе появилось современное музейное пространство

Полностью ощутить замысел архитектора Смольного собора Бартоломео Франческо Растрелли теперь возможно благодаря новому современному музейному пространству. Оно открылось 25 января на территории входной группы собора.

В Смольном соборе теперь представлены исторические гравюры с видами храма, а также информационные экраны, с которыми могут ознакомиться жители и гости Петербурга. Традиция размещать информационно-познавательные стенды и макеты на входе в соборы распространена на Западе, однако в России подобных проектов насчитывается очень мало.

Создать подобное западному образцу пространство в Смольном соборе стало возможно благодаря Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Ведомство оказало помощь в проекте и полностью взяло на себя работы и затраты.

Отмечается, что в 2016 году собор передали Русской Православной Церкви, после чего в нем стало проводиться празднование Татьяниного дня — ежегодного мероприятия, которое посещают ректоры вузов и студенты. Интересно, что указом императора Николая I собор был назначен храмом всех учебных заведений Российской империи. После возрождения здание стало главным храмом вузов Северной столицы, пишет АБН. По словам одного из гостей открытия, Фонд постарался открыть новое музейное пространство точно к студенческому празднику.

В Смольном соборе теперь представлены исторические гравюры с видами храма. Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-ПетербургеВ музейном пространстве множество уникальных экспонатов. Так, среди представленных вещей есть две гравюры — современницы Растрелли. На них изображен ансамбль Смольного монастыря в его изначальном виде. Стоит напомнить, что строительство собора началось в 1750 году, а уже в 1756 году было приостановлено. Позже собор оставили на 70 лет, поэтому некоторые изначальные идеи были пересмотрены.

Например, высота колокольни собора должна была достигать высоты 168 метров. В итоге она замерла на втором уровне из пяти, которые в первый раз задумал архитектор. Собор достроили в XIX веке. Это произошло под руководством архитектора Василия Стасова, но не обошлось без потерь. Колокольня собора была утрачена, от нее остались только фрагменты фундамента.

Уже скоро в новом музейном комплексе можно увидеть изначальный замысел Растрелли в 3D. Архитектор, автор концепции входной группы Савелий Архипенко рассказал, что в ее центре появится копия макета, находящегося в данный момент в Академии художеств. В нем даже есть та самая колокольня, которая так и не была построена.

В Смольном соборе теперь представлены исторические гравюры с видами храма. Фото: Фонд содействия восстановлени объектов истории и культуры в Санкт-ПетербургеАрхитектор, изготовитель реплики Кирилл Яковлев уточнил, что макет для нового музейного пространства планируется сделать из более чем тысячи деталей.

У Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге под предводительством Ильи Козлова впереди еще несколько задач, которые связаны со Смольным собором. Например, одна из них — это воссоздание иконостаса Смольного собора. Он был утрачен в годы советской власти. Историки считают, что части иконостаса могли уничтожить. Предложение о воссоздании иконостаса предложил КГИОП, в свою очередь Фонд решил поддержать идею. Монтаж металлоконструкций планируют начать в феврале, а сами работы завершить через 2,5-3 года.

Кроме того, к Пасхе при поддержке Фонда в Смольный собор могут доставить список чудотворной иконы Федоровской Божьей матери. Предание гласит, что икона была написана евангелистом Лукой, а образ находился в городе Городец и исчез в 1239 году после нападения монголо-татар. Уже позже икона была найдена, образ на ней почитается как покровительствующий семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающий в трудных родах.