4 февраля на карты «Мир» придет минимум 7 000 рублей

Многие граждане России получат на свои банковские карты, принадлежащие платежной системе «Мир», минимум 7 000 рублей. Деньги поступят уже 3 февраля. Сотрудники Фонда соцстраха рассказали, кому перечислят эти деньги.

Выплаты поступят работающим россиянам, которые официально трудоустроены и ухаживают за маленькими детьми. Эта сумма – выплата по уходу за ребенком, который младше полутора лет. Точная сумма зависит от объема зарплаты россиянина.

Специалисты соцстраха также напомнили, что повышенная индексация пройдет в феврале. Соответственно, проиндексированные на 8,4% выплаты будут начислены только в марте. За первые два месяца 2022 года пособие будет в прежнем объеме. Минимальная выплата составит 7083 рубля. Это не проиндексированная сумма.

Индексация пособий будет автоматически проведена в феврале. Обращаться в фонд Соцстраха за перерасчетом не нужно. После указа президента Владимира Путина ставка индексации была повышена и составляет 8,4%.

Точные даты выплат зависят от региона, в котором проживают люди, получающие пособие. Региональные отделения Фонда социального страхования пообещали, что все выплаты продут без задержек в ближайшее время.

Сумма выплаты на маленького ребенка рассчитывается на основании заработной платы родителя и составляет 40%. Пособие ограничено рамками минимальной и максимальной выплаты. Минимально родители могут получить 7 678 рублей в феврале месяце на одного малыша в возрасте до полутора лет. Это конечная минимальная сумма проиндексированного пособия. Максимальная сумма тоже фиксирована и не превышает 31 тысячу ежемесячных начислений.

В соцстрахе отметили, что владельцы карт национальной платежной системы «Мир» увидят выплаты раньше остальных. Уже 3 февраля пособие будет переведено на карты. Остальным деньги будут приходить с 4 февраля 2022 года. Выплаты поступят на банковские карты или будут переведены на расчетный счет россиянина в банке.