В этом году 14 улиц Петербурга дождутся капитального ремонта

В этом году 14 улиц Петербурга дождутся капитального ремонта
Улицы капитально отремонтируют. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В 2022 году в Петербурге начнут капитальный ремонт на 14 городских улицах, общая протяженность которых достигает почти 11 километров.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что поиском подрядчика для ремонта 11 улиц займутся в марте, еще для двух улиц — в мае, а оставшийся контракт уже заключен. На ремонтные работы потратят 1,3 миллиарда рублей.

В апреле этого года приступят к ремонту участка Огородной улицы в Пушкине и улицы Юты Бондаровской в Новом Петергофе. На участке от Луизинской улицы до проезда в Суворовском городке приведут в порядок проезжую часть, пешеходные дорожки и тротуары.

Капитальный ремонт также ждет участок Загородной улицы в Колпино длиной в 3,74 километра, Карпатскую улицу в Купчино (1,66 километра) и Дизельный проезд в Московском районе (1,38 километра).

Кроме того, отремонтируют небольшие участки улиц Солдата Корзуна, Композиторов, Кустодиева, Будапештской, Удаловской, Складской. Также ремонт проведут на Ржевской площади, участке Пулковского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ремонт проспекта Маршала Блюхера в 2022 году уйдет 198 млн рублей.

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