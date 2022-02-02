На ремонт проспекта Маршала Блюхера в 2022 году уйдет 198 млн рублей

Проспект Маршала Блюхера, располагающийся в Калининском районе Петербурга, в наступившем году должны отремонтировать. Работы планируется начинать уже летом.
Об этом, в среду, 2 февраля, сообщили в Смольном.
«Подрядчику, который займется работой, предстоит отремонтировать 3,5 километра магистрали на отрезке от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Они заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, а также все поребрики», — говорится в сообщении.
В настоящий момент известно, что цена работ составит примерно 198 млн рублей. В последний раз ремонт данного участка был в 2014 году.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на капитальный ремонт учреждений культуры в Петербурге выделили более 9 млрд рублей.