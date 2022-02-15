Российские пенсионеры 15 февраля могут ожидать денежные поступления оплату жилья и КУ

Во вторник пожилые россияне могут получить денежные выплаты от отдела социальной защиты населения, которые выделяются на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

С сегодняшнего дня, 15 февраля, в регионах пенсионерам начнут перечислять деньги, которые могут пойти на оплату коммунальных услуг, жилья и капитального ремонта. Выплаты, которыми занимается отдел соцзащиты, положены лицам, достигшим 70 лет. Об этом пишет PRINPRESS.

Отмечается, что благодаря таким выплатам будет осуществлена компенсация половины от всей стоимости капитального ремонта. В среднем сумма составит от 200 до 300 рублей в месяц.

Другим льготным категориям пенсионеров также придут выплаты. Например, на них могут рассчитывать жертвы политических репрессий. В Ленинградской области граждане этой категории могут получить денежную компенсацию части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В среднем такие суммы составят около 2-3 тысяч рублей.

Следующая категория пенсионеров — это те, кто подвергся радиационному воздействию во время аварии на Чернобыле или на объединении «Маяк». Такие граждане также получат несколько тысяч от отдела соцзащиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть россиян может рассчитывать на дополнительные средства из Пенсионного фонда России. Однако не все россияне знают о том, что у них есть возможность обратиться за финансовой помощью.