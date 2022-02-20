Дмитрий Песков: Россия даже не хочет произносить слово «война»

Дмитрий Песков: Россия даже не хочет произносить слово &#171;война&#187;
Песков считает, что действия Запада носят провокационный характер, что и нагнетает напряженность. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война».

Представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Россия на протяжении всей своей истории никогда не нападала на другие государства первой. Более того, Россия, которая пережила столько вооруженных конфликтов, — это последняя страна во всей Европе, которая хочет произносить слово «война». Так Песков ответил на обвинения Запада в том, что Москва развязывает войну на Украине.

Пресс-секретарь президента также считает, что действия Запада носят провокационный характер, что и нагнетает напряженность. По словам Пескова, обстановка в Донбассе накалена до максимума, и даже мелкая провокация может обернуться необратимыми последствиями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Борис Джонсон заявил о риске крупнейшей войны в Европе с 1945 года.

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