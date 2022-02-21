Петербургский ЖК «Чистое небо» признали лучшим проектом в России

Петербургский ЖК &#171;Чистое небо&#187; признали лучшим проектом в России
ЖК "Чистое небо" получил самую высокую оценку на федеральном уровне. Фото: Setl Group

Жилой комплекс «Чистое небо», построенный холдингом Setl Group в Петербурге, признан лучшим проектом в стране в номинации «Масштабная застройка свободных территорий». Награда присуждена на одном из самых престижных градостроительных конкурсов «ТОП ЖК-2022».

ЖК «Чистое небо» остается лидером рейтинга самых популярных новостроек Петербурга. А теперь он получил самую высокую оценку на федеральном уровне, обогнав тысячу проектов от 600 застройщиков из разных уголков страны.

Setl Group уже сдал девять очередей «Чистого неба» из 14, а полное завершение строительства жилых домов запланировано на 2023 год.

В квартале есть все необходимое для комфортной жизни. Для юных жителей построены общеобразовательная школа и пять детских садов. Вскоре появится и шестой садик. На первых этажах жилых домов открыты продуктовые магазины, кафе и пекарни. Для автомобилистов построены внутриквартальные проезды к домам, перекрестки и километровый участок Комендантского проспекта.

Провести время с друзьями и детьми можно на площади Солнца, которую Setl Group создал специально для новоселов. Общественное пространство украшают зеленые насаждения, а в летние месяцы работает красивый фонтан. Активные жители «Чистого неба» могут заниматься спортом на workout-площадке с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания.

В конкурсе «ТОП ЖК», который проводит Национальное объединение застройщиков жилья, учитываются обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура ЖК, дворовые пространства, инженерные системы и многое другое.

Setl Group жк "чистое небо" новости СПб


 

Новости партнеров
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский ЖК «Чистое небо» признали лучшим проектом в России
Часть пенсионеров России ждут выплаты в 74000 рублей
Смольный за неделю проверил 140 предприятий общепита, торговли и сферы ...
МЧС: на Петербург надвигается сильный ветер
Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности России
Снаряд с Украины разрушил погранпункт в Ростовской области
Уникальные кадры: на Марсе обнаружили предмет, похожий на игрушку
В Петербурге 30 школьных классов находятся на дистанционном обучении