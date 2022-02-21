Петербургский ЖК «Чистое небо» признали лучшим проектом в России

Жилой комплекс «Чистое небо», построенный холдингом Setl Group в Петербурге, признан лучшим проектом в стране в номинации «Масштабная застройка свободных территорий». Награда присуждена на одном из самых престижных градостроительных конкурсов «ТОП ЖК-2022».

ЖК «Чистое небо» остается лидером рейтинга самых популярных новостроек Петербурга. А теперь он получил самую высокую оценку на федеральном уровне, обогнав тысячу проектов от 600 застройщиков из разных уголков страны.

Setl Group уже сдал девять очередей «Чистого неба» из 14, а полное завершение строительства жилых домов запланировано на 2023 год.

В квартале есть все необходимое для комфортной жизни. Для юных жителей построены общеобразовательная школа и пять детских садов. Вскоре появится и шестой садик. На первых этажах жилых домов открыты продуктовые магазины, кафе и пекарни. Для автомобилистов построены внутриквартальные проезды к домам, перекрестки и километровый участок Комендантского проспекта.

Провести время с друзьями и детьми можно на площади Солнца, которую Setl Group создал специально для новоселов. Общественное пространство украшают зеленые насаждения, а в летние месяцы работает красивый фонтан. Активные жители «Чистого неба» могут заниматься спортом на workout-площадке с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания.

В конкурсе «ТОП ЖК», который проводит Национальное объединение застройщиков жилья, учитываются обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура ЖК, дворовые пространства, инженерные системы и многое другое.