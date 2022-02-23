Спасатели потушили пожар на 80 «квадратах» во Всеволожском районе

Вечером 23 февраля во Всеволожском районе произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 17:57 мск. В массиве Белоостров, ДНТ Речное загорелся частный дом.
На месте происшествия работала дежурная смена 100 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, и пожарно-спасательная служба «Агалатовское сп». В ликвидации пожара участвовали12 человек и три единицы спецтехники.
Горел частный дом на общей площади 80 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Справиться с огнем удалось в 19:04 мск. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина.