В санкционный список ЕС вошли Шойгу, Соловьев и Захарова

В санкционный список ЕС вошли Шойгу, Соловьев и Захарова
В частности, в список попал министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru

Евросоюз ввел санкции в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР. В черный список вошли около 400 россиян.

Информация об этом указана в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Так, всем людям, внесенным в список, был запрещен въезд в ЕС и доступ к его банковской системе.

В частности, в список включены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, официальный спикер министерства иностранных дел Мария Захарова, глава администрации президента России Антон Вайно, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, общественный деятель и руководитель ресурса News Front Константин Кнырик и другие.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден пока не планирует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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