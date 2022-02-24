Член Общественной палаты РФ предсказал еще более серьезный вариант Крымского консенсуса

Член Общественной палаты России Максим Григорьев предрек еще более серьезный вариант Крымского консенсуса.
Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Экспертный клуб Петербурга, а также специалисты из Москвы высказались относительно политических перспектив России и Петербурга, дали оценку начавшейся миротворческой операции.
Глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, член Общественной палаты России Максим Григорьев считает случившееся важнейшим моментом для политической жизни России и ее истории. Он заявил, что Россия «перестала молчать» на агрессивные действия НАТО и западных стран.
Григорьев добавил, что в Общественной палате в течение восьми лет смотрели на все, что происходит на Украине, следили за судьбой соотечественников и ситуацией на Донбассе. Представители выезжали в Киев и своими глазами видели незаконный вооруженный переворот на Украине.
Председатель Координационного совета объяснил, что даже после признания РФ ДНР и ЛНР на территории Донбасса слышались выстрелы. Появились данные, что диверсионные группы готовились к террористическим атакам, могло достаться и Петербургу. Военная операция целиком соответствует статье 51 части 7 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, считает эксперт.
По словам Григорьева все это доведет до политических последствий внутри России.
«С одной стороны, предвижу очень большую консолидацию нашего общества, в котором большинство поддерживает. Но с другой, я вижу группы, не очень большие, но достаточно громкие, которые прямо ассоциируют себя с другой страной, выступают с соответствующими заявлениями».
Эксперт допустил организацию беспорядков.
«И здесь, в Петербурге, тоже такие есть люди, которые начинают заявлять о том, что мы будем Украине помогать, против России бороться, против русских. И в этом плане в политическом аспекте, общественных настроений это надо принимать во внимание. Можно ясно предвидеть очередной, еще более серьезный вариант Крымского консенсуса», — объяснил Максим Григорьев.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково массово задерживают рейсы на юг России из-за обострения ситуации на Украине.