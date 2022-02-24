Член Общественной палаты РФ предсказал еще более серьезный вариант Крымского консенсуса

Член Общественной палаты РФ предсказал еще более серьезный вариант Крымского консенсуса
Экспертный клуб Петербурга оперативно собрался на заседание, на которое прибыли специалисты из Москвы. Фото: pexels

Член Общественной палаты России Максим Григорьев предрек еще более серьезный вариант Крымского консенсуса.

Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Экспертный клуб Петербурга, а также специалисты из Москвы высказались относительно политических перспектив России и Петербурга, дали оценку начавшейся миротворческой операции.

Глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, член Общественной палаты России Максим Григорьев считает случившееся важнейшим моментом для политической жизни России и ее истории. Он заявил, что Россия «перестала молчать» на агрессивные действия НАТО и западных стран.

Григорьев добавил, что в Общественной палате в течение восьми лет смотрели на все, что происходит на Украине, следили за судьбой соотечественников и ситуацией на Донбассе. Представители выезжали в Киев и своими глазами видели незаконный вооруженный переворот на Украине.

Председатель Координационного совета объяснил, что даже после признания РФ ДНР и ЛНР на территории Донбасса слышались выстрелы. Появились данные, что диверсионные группы готовились к террористическим атакам, могло достаться и Петербургу. Военная операция целиком соответствует статье 51 части 7 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, считает эксперт.

По словам Григорьева все это доведет до политических последствий внутри России.

«С одной стороны, предвижу очень большую консолидацию нашего общества, в котором большинство поддерживает. Но с другой, я вижу группы, не очень большие, но достаточно громкие, которые прямо ассоциируют себя с другой страной, выступают с соответствующими заявлениями».

Эксперт допустил организацию беспорядков.

«И здесь, в Петербурге, тоже такие есть люди, которые начинают заявлять о том, что мы будем Украине помогать, против России бороться, против русских. И в этом плане в политическом аспекте, общественных настроений это надо принимать во внимание. Можно ясно предвидеть очередной, еще более серьезный вариант Крымского консенсуса», — объяснил Максим Григорьев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково массово задерживают рейсы на юг России из-за обострения ситуации на Украине.

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