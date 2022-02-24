В Лондоне рассказали о работе с союзниками над отключением России от SWIFT

Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT», — говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства в Twitter.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.