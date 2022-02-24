СК РФ: c 2014 года возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе

С 2014 года в РФ возбуждено 481 дело о событиях на Украине и Донбассе, к ответственности привлекаются 180 лиц, сообщается на сайте СК РФ.

Также сообщается, что в ходе конфликта на Донбассе были ранены не менее 5,5 тысяч мирных жителей, погибли более 2,6 тысячи граждан, уничтожено более 2,2 тысячи объектов инфраструктуры.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет вопрос о ее национальной безопасности.