В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID

В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 16 398 036 случаев коронавируса. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 16 398 036 случаев коронавируса. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На территории России за минувшие сутки в больницы госпитализировали 6 382 человека с подтвержденным COVID-19с.

Об этом 28 февраля сообщил Оперативный штаб по борьбе с болезнью. Количество госпитализированных по сравнению с прошедшими сутками уменьшилось на 17,6%.

За последние 24 часа в стране выявлено 106 920 случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования выявили в Санкт-Петербург (5 409) и Свердловской области (4 772). На третьем месте оказалась Самарская область — 4 214 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 78 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус. Совокупное количество погибших от инфекции за февраль составило 1 990 человек, с начала пандемии — 31 891 умерший. По всей России за сутки вирус забрал жизни еще 733 человек.