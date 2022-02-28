В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 5 409 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 5 409 человек
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 5 409 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 5 202 человека выздоровели и прекратили лечение. Общее число вылечившихся от COVID-19 в городе с начала пандемии составляет 1 237 508.

Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На второй строчке оказалась Свердловская область, где за сутки выявили 4 772 зараженных человека. На третьем месте оказалась Самарская область — 4 214 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 985 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте ряд перепрофилированных стационаров больниц Петербурга возвращаются к плановому приему пациентов.

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