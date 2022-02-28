Российские ученые обнаружили у переболевших COVID-19 неврологические аномалии в мозгу

Группа российских исследователей пришли к выводу, что в мозгу переболевших коронавирусной инфекцией возникают некоторые неврологические изменения. Наличие аномалий подтвердилось у 80% испытуемых.

Специалистами из НИТУ МИСиС, Московского государственного университета имени Ломоносова и «Сбера» было проведено исследование, основанного на специальном интерфейсе, отслеживающем активности человеческого мозга. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Переболевшим коронавирусом по три секунды показывали на экране слова, которые необходимо было успеть прочесть про себя. В результате 80% случаев переболевших подтвердили наличие аномальных паттернов электрической активности.

Все в испытании приняли участие 32 человека, которые уже болели COVID-19, и 40 человек, которые не были инфицированы вирусом.

По мнению ученых, в перспективе этот специальный нейроинтерфейс на основе электроэнцефалографии можно будет применять для обнаружения неврологических последствий у людей, которые перенесли коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Российской федерации за минувшие сутки в больницы госпитализировали 6 382 человека с подтвержденным коронавирусом.