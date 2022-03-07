Доктор Вассерман: онемение ног может говорить о раке мозга у человека

Если ступни или пальцы ног немеют, следует, как можно скорее, обратиться к врачу-неврологу.
О таких неочевидных симптомах рака мозга рассказала доктор медицины Моника Вассерман в беседе с Express.
К своему организму стоит прислушаться, особенно если чувствуется необычное ощущение в ногах. Это может говорить о наличии онкозаболеваний.
«Это объясняется тем, что опухоль спинного или головного мозга препятствует передаче сигналов конечностям, блокируя канал для их приёма», — добавила Вассерман.
Кроме того, известно и о других признаках рака мозга:
- головные боли;
- проблемы со зрением;
- слабость;
- ухудшение когнитивных функций.
Помимо того, онемение ступней или пальцев ног может говорить о позвоночной грыже, авитаминозе или инсульте.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онколог назвал шесть неявных признаков рака у детей.