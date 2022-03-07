Доктор Вассерман: онемение ног может говорить о раке мозга у человека

При возникновении онемения ног специалист рекомендует обратиться к врачу-неврологу. Фото: unsplash

При возникновении онемения ног специалист рекомендует обратиться к врачу-неврологу. Фото: unsplash

Если ступни или пальцы ног немеют, следует, как можно скорее, обратиться к врачу-неврологу.

О таких неочевидных симптомах рака мозга рассказала доктор медицины Моника Вассерман в беседе с Express.

К своему организму стоит прислушаться, особенно если чувствуется необычное ощущение в ногах. Это может говорить о наличии онкозаболеваний.

«Это объясняется тем, что опухоль спинного или головного мозга препятствует передаче сигналов конечностям, блокируя канал для их приёма», — добавила Вассерман.

Кроме того, известно и о других признаках рака мозга:

головные боли;

проблемы со зрением;

слабость;

ухудшение когнитивных функций.

Помимо того, онемение ступней или пальцев ног может говорить о позвоночной грыже, авитаминозе или инсульте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онколог назвал шесть неявных признаков рака у детей.