8 марта полиция с оружием гналась за пьяным мигрантом по Дачному проспекту

8 марта полиция с оружием гналась за пьяным мигрантом по Дачному проспекту
Сотрудники были вынуждены начать погоню. Фото: pixabay

Правоохранителям пришлось стрелять.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

8 марта, в 3 часа ночи, у дома 15 по Дачному проспекту ДПС пытались остановить автомобиль каршеринга, чтобы проверить документы. Однако водитель и не думал останавливаться. Машина увеличивала скорость, автомобилист пытался скрыться.

Тогда полиция начала преследовать злоумышленника. Авто задержали у дома на улице Лени Голикова. Стражам порядка пришлось произвести несколько выстрелов из табельного оружия. 21-летнего гражданина среднеазиатского государства отправили в отдел полиции. Визуально мужчина был пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования.

«В отношении него составлен административной протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В результате применения оружия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что установлена личность погибшего водителя авто каршеринга в ДТП на Московском проспекте.

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