Ученые нашли способ обратить процесс старения клеток вспять

Ученые нашли способ обратить процесс старения клеток вспять
Мышь. Фото: pixabay.com

У исследователей американского института Солка получилось обратить вспять процесс старения клеток пожилых мышей.

Об этом сообщает журнал Nature Aging. Отмечается, что сделать клетки моложе получилось с помощью специальных белков — факторов Яманаки.

Исследователи наблюдали, как факторы Яманаки влияют на разновозрастных мышей.

В первую группу испытуемых вошли животные, которым регулярно вводили дозы факторов Яманаки с 15 до 22-месячного возраста, во второй группе процедуры проводились с 12 до 22 месяцев. А третья группа грызунов участвовала в испытаниях всего месяц, при этом возраст мышей составлял 25 месяцев.

Ученые установили, что у тех мышей, что дольше принимали участие в эксперименте, процесс старения клеток обратился вспять. Важно, что у млекопитающих не заметили никаких проблем со здоровьем.

Кроме того, организм мышек стал производить гораздо меньше коллагена. Таким образом быстрее затягивались раны, а это характерно для более молодых грызунов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что археолог определил принцип работы древнего Стоунхенджа.

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