Садик в Невском районе, построенный Setl Group, принял 250 детей

В жилом комплексе «Стрижи в Невском» открылся новый детский сад №63 от Setl Group, в который уже пришли 250 малышей.

Новый детский сад расположен неподалеку от станции метро «Ломоносовская», внутри жилого квартала по адресу Железнодорожный проспект, д. 14, корп. 2.

Фасады детского сада, построенного Setl Group, выполнены в цвет гамме жилого комплекса «Стрижи в Невском». Некоторые архитектурные элементы выделены белым цветом, а другие, возле окон, покрашены в солнечно-апельсиновый с кирпичными акцентами.

В новом современном здании предусмотрены игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружковых занятий. Также во дворе садика есть все для игр и прогулок, например, песочницы, качалки на пружине, небольшой лабиринт, подвесной мостик и другое.

В «Стрижи в Невском 2», расположенном по соседству, строится еще один детский сад от Setl Group. В новое здание смогут пойти 170 малышей. Его ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».