Петербургские художники нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в Кейптауне

Петербургские художники нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в Кейптауне
Портрет Корнея Чуковского появился на скале в Кейптауне. Фото: скриншот ВК

На скале в южноафриканском Кейптауне появился портрет советского поэта и детского писателя Корнея Чуковского.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, автором черно-белого портрета знаменитого писателя стал дуэт уличных художников HoodGraff из Петербурга. Граффитисты рассказали, что благодарны Корнею Ивановичу за детскую мечту побывать в Африке.

«Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке», — отметили художники.

Рядом с портретом писателя также изображена надпись: «Ай да Африка! Что за Африка!».

Портрет Корнея Чуковского появился на скале в Кейптауне. Фото: скриншот ВК

Граффити посвятили 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, которое отмечается 31 марта.

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