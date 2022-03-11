YouTube заблокирует каналы российских СМИ, финансируемые государством

YouTube заблокирует каналы российских СМИ, финансируемые государством
YouTube заблокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством. Фото: Pixabay

Видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google, заявил о незамедлительной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, финансируемых государством.

Аккаунты российских СМИ на YouTube, которые финансируются государством России, будут заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление видеохостинга, опубликованное на странице YouTubeInsider в Twitter.

«Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно, но чтобы полностью реализовать блокировку каналов российских СМИ потребуется некоторое время.

Кроме того, видеохостинг YouTube также приостанавливает все способы монетизации на своей платформе в России.

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