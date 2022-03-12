Пешеход попал под машину посреди Пулковского шоссе

ДТП с пешеходом на Пулковском шоссе. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП с пешеходом на Пулковском шоссе. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавшего окружила толпа автомобилистов.

Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 13 марта, рядом с ТРК «Лето». Подробности аварии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, рядом с пострадавшим собралась группа людей, которые, видимо, стали свидетелями аварии. Движение по правому ряду в сторону аэропорта осложнено.

«Стоит весь правый ряд на аварийке», — написал автор записи.

Информация о пострадавшем уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московской области внук известного российского режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП. Примерно около 22:50 водитель потерял управление и в результате врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся.