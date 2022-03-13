Побитого 6-летнего мальчика забрали у пьяных родителей в Невском районе

По словам малыша, его ударил по голове отец.

Уже в больнице у ребенка зафиксировали ушиб мягких тканей головы. Об этом сообщает 78.ru.

В Невском районе Петербурга на улице Шотмана у нетрезвых родителей правоохранительные органы забрали их сына. Мальчик был побит.

12 марта, в субботу, к стражам порядка обратилась женщина. Она объяснила, что у нее случился скандал с соседкой. Когда оперативники прибыли на место случившегося, то обнаружили в квартире мужа с женой 35 и 37 лет. Оба были пьяны. Также в квартире находился их 6-летнего сына с ссадинами.

Всю семью доставили в отдел, в отношении супругов были составлены административные протоколы. Малыша же передали в детскую больницу. У него зафиксировали ушиб мягких тканей головы. По словам ребенка, его ударил по голове отец. В данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка оставила грудничка в полной ванной. Мальчик утонул.