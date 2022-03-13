Пожар в Волховском районе выгнал на улицу 11 человек

Вечером 13 марта в Волховском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:04 мск. В деревне Иссад горела обстановка в квартире на общей площади 21 квадратного метра, сообщает ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 121 пожарной части противопожарной службы. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 21:41 мск. Информация о пострадавших уточняется. Спасатели эвакуировали из подъезда 11 человек.

С места пожара спасли четыре человека при помощи спасательных устройств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар.