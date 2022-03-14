Фура переехала пешехода-нарушителя в Красном Селе

Фура переехала пешехода-нарушителя в Красном Селе
К месту ДТП вызвали скорую помощь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красносельском районе Петербурга пешеход пострадал, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 13 марта. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в Teleram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На видеозаписи видно, что пешеход жив. По словам водителя, мужчина переходил проезжую часть в нетрезвом виде. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Информация о состоянии пешехода уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31-летнего мужчину на трассе в Кингисеппском районе сбили насмерть. По факту смертельной аварии в Кингисеппском районе заведено уголовное дело. Все произошло еще в пятницу, 11 марта, поздно вечером. Шумахер скрылся с места аварии, а пострадавший скончался от полученных травм. Виновника дорожно-транспортного происшествия ищут.

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