Станок вырвал второклашке волосы в цеху на Большевиков

Станок вырвал второклашке волосы в цеху на Большевиков
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Юная жительница Петербурга едва не лишилась скальпа после визита к отцу на работу. Станок вырвал 8-летнему ребенку волосы.

Инцидент произошел 13 марта в одном из домов по проспекту Большевиков. Мужчина взял дочь к себе на работу, чтобы показать производство, но не уследил за ребенком. Волосы школьницы оборвало, когда она рассматривала станок.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, школьницу госпитализировали в состоянии средней тяжести. Подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти выпала из окна четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Малышку госпитализировали в медицинское учреждение с переломом основания черепа, ребер, множественными ушибами. Известно, что семья не полная, благополучная, на профилактическом учёте не состоит.

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