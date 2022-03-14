Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти

В Ленобласти 34-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда.

Инцидент произошел в минувшие выходные на 79-м километре перегона станций Строганово-Мшинская, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.

По предварительной информации, местный житель шел по ж/д путям. На предупреждающие сигналы мужчина не отреагировал. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить несчастный случай это не помогло. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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