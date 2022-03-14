Москвич случайно отнес на мусорку 13 миллионов рублей

Мужчина испытал настоящее эмоциональное потрясение.

48-летний житель Москвы совершил чудовищную оплошность. Он отнес на мусор не пакет с отходами, а мешок с деньгами. Москвич совершенно случайно перепутал баулы и выбросил 13 миллионов рублей.

Житель столицы взялся наводить порядки в своей квартире, однако так увлекся, что решил выбросить и пакет с деньгами. Горожанин прихватил кроме мусора и деньги.

К слову, средства мужчина должен был отнести в банк, чтобы выплатить кредит, а вместо этого случайно выбросил кровные на помойку.

Опомнился несчастный лишь через три часа. Да было поздно. Москвич хоть и помчался на улицу, однако отыскать пропажу не смог.

Вместо запланированной поездки в банк, мужчине пришлось отправиться к правоохранительным органам. Там он написал заявление о пропаже, однако надежды» по всей видимости «мало. Деньги так до сих пор и не найдены.

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