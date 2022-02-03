Выиграть 13 млн рублей и стать несчастной: как проиграть жизнь в казино

Англичанка сорвала джекпот в казино, однако это день стал худшим в ее жизни. Она разорилась: лишилась дома и всего имущества, развелась, а затем вместе с детьми оказалась в хостеле.

Издание The Mirror пишет, почему день выигрыша на турнире по покеру стал самым плохим для жительницы английского графства Эссекс.

48-летняя женщина еще с детства не ровно дышала к азартным играм. Глаза девочки впервые загорелись, когда она наблюдала игру отца и дедушки в карты. Ставки будущей игроманки тогда не превышали и 50 пенсов (52 рубля). Однако с возрастом азарт только усиливался в ней.

Достигнув совершеннолетия, англичанка поняла, что теперь может играть в казино абсолютно свободно. Ее состояние только усугублялось.

Однако через 11 лет, в возрасте 29 лет женщина срывает джекпот. Счастливица стала обладательницей 127 тысяч фунтов (13,1 миллиона рублей) на турнире по покеру. К сожалению, англичанка успокоиться не смогла. Атмосфера казино будто заворожила ее. Обладательница 13 млн стала играть еще чаще. Сначала она посещала казино 4-5 раз в неделю, чуть позже в игорных заведениях она стала проводить по 8-9 часов ежедневно.

Несмотря на крупный выигрыш, женщина оказалась в минусе. За минувшие 20 лет она проиграла порядка полумиллиона фунтов (51,7 миллиона рублей). Несчастная трижды перезаложила свой дом, лишь бы ее игра не кончалась. Привело это к печальным последствиям. Долги, банкротство, развод, продажа жилья.

Не могло не сказаться пристрастие и на состоянии здоровья женщины. Она не могла спать, все думала, где ей взять деньги.

Бедняга развелась с мужем, женщине с детьми пришлось съехать в хостел. Однако 3,5 года назад англичанка вновь собралась замуж. После бракосочетания она поняла, что ей не обойтись без посторонней помощи, потому как свою свадьбу женщина провела в компании игровых автоматов, несмотря на то, что специально ради нее 15 ее близких прилетели в Лас-Вегас. Она отправилась в Общество анонимных игроманов.

С тех самых пор 48-летняя дама завязала с азартными играми. Теперь она сама консультирует людей, которые столкнулись с зависимостью.

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