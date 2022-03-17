ВАЗ сбил подростка на пешеходном переходе на Обуховской Обороны

ВАЗ сбил подростка на пешеходном переходе на Обуховской Обороны
Подростка госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Юный пешеход госпитализирован после ДТП в Невском районе Петербурга. Его сбила отечественная легковушка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, все случилось накануне около 10:30 у доме №257 по проспекту Обуховской Обороны. Автомобиль «ВАЗ-2114» сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. За рулем отечественной легковушки находился 26-летний водитель.

В результате наезда подросток получил травмы средней тяжести, сейчас он находится под присмотром врачей в больнице.

Правоохранители проводят проверку. Детали произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пешеход, сбитый у метро «Звенигородская», скончался в больнице.

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