Двоих учителей из Петербурга обвиняют в причастности к гибели девочки в Хибинах

Двоим педагогам из Петербурга предъявили обвинение по делу о гибели школьницы в Хибинах в Мурманской области в 2021 году.

Об этом стало известно в четверг. 18 марта. Учителей Дома детского творчества Приморского района Петербурга обвиняют по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Мурманской области, один из обвиняемых вину признал частично, второй не признал вину.

Напомним, 22 марта 2021 года в Хибинах произошла трагедия, в которой погибла 12-летняя петербурженка. Девочка в составе спортивной туристической группы оказалась погребена под внезапно сошедшей лавиной.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. СК также выдвигал версию о том, что лавина могла сойти по вине школьницы, но факт остается фактом: жизнь ребенка уже не вернуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле 2021 года петербургский педагог Сергей Смирнов, арестованный по обвинению в гибели 12-летней девочки при сходе лавины в Хибинах в Мурманской области, был отпущен из СИЗО — заключение под стражу признали незаконным.