При пожаре на Композиторов пострадал один человек

При пожаре на Композиторов пострадал один человек
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пятницу, 18 марта, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:02 мск. На улице Композиторов, д. 29, корп. 3, в подъезде жилого дома происходило горение мусора.

Справиться с огнем удалось в 21:20 мск. В результате пожара пострадал мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

выборгский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
При пожаре на Композиторов пострадал один человек
Российские магазины стали отменять промоакции и скидки на товары
Сбербанк рекомендовал временно не обновлять ПО из-за участившихся хакерских атак
В Петербурге задержаны организаторы финансовой пирамиды
Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах» в Курортном районе
Стало известно, как долго у детей сохраняются антитела к коронавирусу
Экономист посоветовал не ждать курса доллара ниже 100 рублей в марте
В работе «Вконтакте» зафиксирован сбой