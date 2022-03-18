При пожаре на Композиторов пострадал один человек

В пятницу, 18 марта, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:02 мск. На улице Композиторов, д. 29, корп. 3, в подъезде жилого дома происходило горение мусора.

Справиться с огнем удалось в 21:20 мск. В результате пожара пострадал мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.