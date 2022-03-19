В складском здании на Минеральной улице произошел пожар

В складском здании на Минеральной улице произошел пожар
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

В пятницу, 18 марта, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Справиться с огнем удалось в 18:27 мск. На улице Минеральная, д.13, лит. А, в бетонном, размером 100х300 метров, складском здании, происходило горение обрешётки кровли на площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 19:09 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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