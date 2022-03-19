Из-за лжесотрудника «Газпромбанка» пенсионер в Сланцах лишился полмиллиона рублей

Из-за лжесотрудника &#171;Газпромбанка&#187; пенсионер в Сланцах лишился полмиллиона рублей
Из-за лжесотрудника "Газпромбанка" пенсионер в Сланцах лишился полмиллиона рублей. Фото: pixabay

Житель Сланцев потерял полмиллиона, поверив незнакомцу, представившемуся сотрудником «Газпромбанка».

В правоохранительные органы мужчина 70-лет обратился вечером 18 марта. По словам пенсионера, еще в феврале его внимание привлекло рекламное объявление, которое предполагало доход от вложений в ценные бумаги «Газпромбанка». Об этом сообщает «47news».

В итоге мужчина перешел на сайт, после чего ему на мобильный перезвонил незнакомец, представившийся сотрудником «Газпромбанка». Затем пенсионеру снова звонили , рассказывали о якобы движении денег и объясняли, куда переводить очередные «инвестиции».

Так продолжалось месяц, в течение которого мужчина через терминал в салоне связи оформил транзакций на полмиллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга ребенок был сбит автомобилем 69-летней женщины.

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