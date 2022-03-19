Из-за лжесотрудника «Газпромбанка» пенсионер в Сланцах лишился полмиллиона рублей

Житель Сланцев потерял полмиллиона, поверив незнакомцу, представившемуся сотрудником «Газпромбанка».

В правоохранительные органы мужчина 70-лет обратился вечером 18 марта. По словам пенсионера, еще в феврале его внимание привлекло рекламное объявление, которое предполагало доход от вложений в ценные бумаги «Газпромбанка». Об этом сообщает «47news».

В итоге мужчина перешел на сайт, после чего ему на мобильный перезвонил незнакомец, представившийся сотрудником «Газпромбанка». Затем пенсионеру снова звонили , рассказывали о якобы движении денег и объясняли, куда переводить очередные «инвестиции».

Так продолжалось месяц, в течение которого мужчина через терминал в салоне связи оформил транзакций на полмиллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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