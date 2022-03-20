Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов архипелага Тонга

Сильное землетрясение произошло у берегов полинезийского Королевства Тонга в Тихом океане.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения у берегов архипелага Тонга достигла 5,9. По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 489 километрах к югу от столицы Нукуалофа, где проживают более 24 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Об угрозе цунами, возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при землетрясении в Японии погибли два человека. Метеорологи объявили угрозу цунами на восточном побережье страны и призвали местных жителей не приближаться к воде. Информации о разрушениях на данный момент нет