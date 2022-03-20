На дороге «Гатчина – Ополье». Есть погибшие

На дороге &#171;Гатчина – Ополье&#187;. Есть погибшие
Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Есть погибшие.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 20 марта на автодороге А-41 между деревней Большие Борицы и деревней Тяглино. По предварительной информации, автомобиль разбился, наехав на сугроб.

На 12 км автодороги «Гатчина — Ополье», мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» не справился с управлением и наехал на снежный вал с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажир – 20-летний молодой человек скончался от полученных повреждений на месте происшествия, а второй пассажир, девочка 2006 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Гатчинскую межрайонную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП под Москвой.

авария Гатчинский район дтп


 

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