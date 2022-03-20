На стройке в Петроградском районе произошел пожар

На стройке в Петроградском районе произошел пожар
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В воскресенье, 20 марта, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 11:32 мск. На проспекте Медиков, д. 9, в 4-этажном строящемся здании на втором этаже, в подсобном помещении площадью 30 квадратных метров, выгорела обстановка по всей площади. Справиться с огнем удалось в 11:59 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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