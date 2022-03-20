Девять спасателей потушили пожар в Кировском районе

Девять спасателей потушили пожар в Кировском районе
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 20 марта, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:45 мск. На улице Автовская, д. 48, в 2-этажном здании КРД на втором этаже происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

Справиться с огнем удалось в 15:00 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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