В Москве у мусорного контейнера нашли труп ребенка

Сотрудники СК и уголовного розыска нашли женщину, которая оставила тело младенца у мусорных баков в центре Москвы.

По данным следователей, личность и местонахождение женщины установлены. Выяснилось, что подозреваемой ей 37 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, около мусорного контейнера на улице Красная Пресня в Москве нашли тело ребенка.

Ранее сообщалось, что в Колпинском районе нашли труп ребенка, который был завернут в пакет. В полицию обратилась женщина и сообщила о том, что в Колпино на Адмиралтейской улице, в 150 метрах от «Большого Ижорского» моста, на берегу реки «Ижора» находится пакет с трупом новорожденного ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.