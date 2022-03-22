Под утро в Приозерском районе вспыхнул частный дом

Под утро 22 марта в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 03:44 мск. На месте происшествия работали дежурные смены 113 и 142 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

В поселке Плодовое горел частный дом на площади 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 04:41 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.