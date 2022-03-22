В Выборге школьница попала под колеса Land Cruiser

В Выборге школьница попала под колеса Land Cruiser
Пострадавшую госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборге водитель внедорожника сбил школьницу.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 21 марта на Крепостной улице в Выборге 45-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежит родственнику, двигаясь в сторону Московского проспекта, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В период 2021-2022 года водитель два раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.

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