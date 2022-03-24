Лидер петербургского реготделения «Единой России» Сергей Боярский в прямом эфире ответил на вопросы, волнующие жителей города, о растущих ценах, поддержке инвалидов и социальных выплатах

Новый формат онлайн-встреч в социальных сетях станет еженедельным и будет проводиться на партийных площадках с участием депутатов Госдумы, Законодательного Собрания и муниципалитетов.

«Онлайн-приемная» – новый проект, организованный партийцами «Единой России». Онлайн-встречи проходят в социальных сетях для удобства жителей города. Такой формат позволяет оперативно ответить на вопросы, которые интересуют жителей.

Первым в прямом эфире выступил руководитель реготделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский. Жители Петербурга обратились к Сергею с различными вопросами и проблемами напрямую. Так, житель Красногвардейского района Иван Демидов задал вопрос о растущих ценах на продукты и нехватке некоторых на прилавках. Сергей Боярский дал обнадеживающий ответ:

«Сейчас нарушаются привычные цепочки поставок. Из-за этого временные сложности. Будьте уверены, с продовольственной безопасностью у нас все в порядке. Мы с 2014 года изменили внутреннюю структуру, из-за санкций в том числе, которые касались продуктов. Никаких перебоев с продуктами ни в стране, ни в Петербурге не ожидается».

Ульяна Резвых рассказала о новых правилах регистрации в качестве безработного. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья не могут получать госуслугу по поиску работы в доступной форме. Сергей Боярский прокомментировал:

«Очень сложный вопрос, мы берем его на контроль. Уже готов запрос на имя председателя комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга – Чернейко Дмитрия Семеновича. Если выявится, что проблема носит системный характер, будем искать способы изменить ситуацию. Это никуда не годится – мы это прекрасно понимаем. Запрос уйдет в ближайшие часы».

С вопросом о проблемах людей с ОВЗ выступил инвалид I группы Леонид Завитаев из Колпино. Леонид пожаловался на то, что не может получить положенные ему костыли с опорой под локоть из-за долгой очереди. Сергей Боярский поспешил успокоить инвалида:

«Конкретно с вашими костылями вопрос закрыт – я вам это обещаю. Мы с вами свяжемся в ближайшее время. А с фондом соцстраха обязательно поговорим, почему они затянули заключение контракта. Хочу подчеркнуть, что это уже не первое подобное обращение. Возьмем на особый контроль».

Алексей Журавлев из Приморского района обратился по поводу предполагаемого сноса аварийного стадиона в Удельном парке. Его просьбой было содействие в реконструкции спортивного объекта. Как заметил автор вопроса, обновленный стадион станет центром притяжения для жителей всего района.

«Мы уже проработали частично вопрос. Стадион передан в ведение регионального комитета по спорту. В настоящий момент изыскиваются возможности его реставрации, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. То есть вопрос о появлении там другого функционала закрыт. Я поддерживаю ваше стремление сохранять спортивные объекты, и приглашаю на нашу дискуссионную площадку с этим проектом. Пригласим представителей власти, которые курируют этот вопрос. Вместе, я уверен, выйдем на какое-то решение», – ответил на вопрос Сергей Боярский.

Мамы Юлия Цапурина и Алена Юнусова тоже получили ответ на волнующий вопрос по социальным выплатам на детей 8-16 лет. Пособие положено малообеспеченным семьям, где средний доход меньше прожиточного минимума на человека. Оформить выплаты можно с 1 мая на портале госуслуг. Для получения выплаты не нужны справки и документы. Нужно только подать заявление. В случае если заявители не зарегистрированы на госуслугах, необходимо обратиться в многофункциональный центр. Выплаты на детей с 8 до 16 лет начнут поступать родителям на банковские карты в мае 2022 года.

Помимо отдельных жителей, свои вопросы подготовили и Представители Музея советской радиотехники. Они обратились за поддержкой инициативы по созданию в Кронштадте филиала учреждения. Сергей Боярский, учитывая интерес и важность предложения, пригласил авторов на площадку Единого общественного пространства, открытие которого состоится 31 марта на площадке регионального отделения «Единой России».

«Давайте с вами свяжемся, актив с удовольствием примет у себя с конкретными предложениями. Я поддерживаю все, что связано с сохранением исторической памяти», – прокомментировал Сергей Боярский.

Новый формат общения позволил партийцам услышать проблемы горожан и взять их в работу. Вопросы были различными: о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, внедрении массовой цифровизации, дефиците бумаги, незаконной рекламе на улицах города, высоких ценах на молоко, благоустройстве парковых зон и обустройстве пешеходных переходов. Но не один не остался без ответа.

Онлайн-встречи в социальных сетях станут частью большой работы по открытому взаимодействию с жителями. И как сказал Сергей Боярский: