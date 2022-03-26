Движение по трассе «Скандинавия» ограничили из-за падения дерева

Движение транспортных средств было ограничено на 163-м километре трассы «Скандинавия». На дорогу рухнуло дерево.

Введенное ограничение начало действовать с 19:45, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Петербургу, Ленинградской области, а также части Карелии пришлось «подчиниться» антициклону. Регионы страдают от нескончаемого снегопада, метели и сильных ветров. Так, в субботу, 26 марта, из-за низкой видимости, пришлось полностью перекрыть движение по стокилометровому участку трассы «Кола» в Республике Карелия.

ГИБДД просит горожан, если есть такая возможность, воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о ветре до 15 метров в секунду 27 марта.