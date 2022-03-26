Петербуржцев предупредили о ветре до 15 метров в секунду

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта в городе ожидается усиление северного, северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду, в прибрежных районах 22 метров в секунду.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег, будет слабая метель. Днём обойдется без существенных осадков. В ночное время суток столбики термометров покажут -3…-5 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне 0…-2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».