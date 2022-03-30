В потасовке на Думской улице при стрельбе пострадал мужчина

В потасовке на Думской улице при стрельбе пострадал мужчина
В потасовке на Думской улице при стрельбе пострадал мужчина. Фото: Pixabay

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге на скандальной улице Думской произошла драка, в ходе которой один из ее участников открыл стрельбу и ранил другого мужчину.

В ночь с 29 на 30 марта, на Думской улице загулявшиеся горожане устроили драку с применением оружия. В результате не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мегаполис/ ДТП и ЧП/Санкт-Петербург /Питер».

Во время потасовки один из оппонентов открыл стрельбу, правда, вид оружия не указывается. В качестве подтверждения инцидента прикреплено фото, на котором мужчина лежит на асфальте, скорчившись от боли.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после массовой драки на Думской улице были задержаны трое молодых людей в возрасте 25, 21 и 20 лет. Все детали произошедшего выясняются.

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