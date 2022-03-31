В Тульской области на пенсионерку напали из-за 5 кг сахара

В Тульской области женщина закупилась сахаром впрок.

Как передают РИА Новости в четверг, 31 марта, пожилая гражданка подверглась насилию. 73-летняя пенсионерка стала жертвой разбойного нападения прямо в подъезде.

Камнем преткновения стал сахар. Песка женщина закупила сразу в большом количестве — пять килограмм.

Однако подозреваемую в преступлении женщину уже успели задержать правоохранительные органы.

Украденное удалось благополучно вернуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, что запасов сахара в России хватит до нового сентябрьского урожая свеклы. Отмечается, что в настоящий момент на складах хранится примерно два миллиона тонн сахара. В России производят каждый день около шести миллионов тонн, а потребляется 5,8 тонны.